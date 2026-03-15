Российский лыжник Голубков завоевал второе золото на Паралимпиаде в Италии

Иван Голубков принес сборной России шестую золотую медаль на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсмен победил в гонке на 20 км с раздельным стартом среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата, преодолев дистанцию за 51 минуту 55 секунд.

Вторым финишировал китаец Мао Чжунъу, отставший почти на минуту. Бронза досталась итальянцу Джузеппе Ромеле. Для 30-летнего Голубкова это уже вторая награда высшей пробы на нынешних Играх — ранее он выиграл десятикилометровую гонку. Всего в активе шестикратного чемпиона мира теперь шесть побед на Паралимпиадах.

Сборная России, которую представляют шесть спортсменов, завоевала пока десять медалей: шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые. В общекомандном зачете россияне занимают пятое место. Паралимпиада завершается 15 марта.