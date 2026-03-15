Россиянин Бугаев стал лучшим в первой попытке в слаломе на Паралимпиаде

Алексей Бугаев показал лучшее время в первой попытке соревнований по слалому на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсмен преодолел трассу за 45,39 секунды, опередив итальянца Федерико Пелиццари на 1,66 секунды и француза Жюля Седжерса на 2,01 секунды. Вторая попытка пройдет позднее в воскресенье.

Для 28-летнего Бугаева это уже третья медаль на нынешних Играх. Ранее он завоевал бронзу в скоростном спуске и гигантском слаломе. Трехкратный паралимпийский чемпион выступает в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиада в Италии проходит с 6 по 15 марта. В соревнованиях участвуют шесть российских спортсменов, которые выступают под флагом страны.