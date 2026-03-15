Футболиста «Урала — 2» задержали по подозрению в убийстве в Москве

В Москве задержан футболист ФК «Урал — 2» (Екатеринбург) Даниил Секач по подозрению в убийстве 48-летней женщины. Преступление произошло в квартире на северо-западе столицы, тело жертвы было обнаружено в субботу. В доме оперативники обнаружили взломанный сейф. Об убийстве предпринимательницы официально сообщил Следком, о том, что в качестве подозреваемого проходит футболист, заявил Telegram-канал Mash.

Следственный комитет РФ сообщил, что несовершеннолетняя дочь жертвы стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь. Подозреваемый был задержан на Нижегородском шоссе, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

«В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве местонахождение подозреваемого в совершении преступления было установлено. Им оказался уроженец Кисловодска, 2005 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для производства следственных действий»,— сообщили в Следкоме.

Отец футболиста высказал предположение, что его сын мог находиться под влиянием мошенников. В то же время представитель футбольного клуба уточнил «РИА Новости», что Секач приехал в Москву для учебы.