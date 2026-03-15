В десятку с финалом

В финале BNP Paribas Open, завершающегося в Индиан-Уэллсе турнира категории Masters 1000 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $9,4 млн, примет участие Даниил Медведев. Победив в великолепном стиле в двух партиях первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, он сыграет с итальянцем Янником Синнером. Впрочем, в топ-10 мировой классификации сильнейший российский теннисист вернется вне зависимости от результата этого матча.

Даниил Медведев во время поединка с Карлосом Алькарасом

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев во время поединка с Карлосом Алькарасом

Этот полуфинал выглядел для Даниила Медведева принципиальным испытанием на прочность. Его первый с осени 2024 года матч против Карлоса Алькараса должен был показать, на самом ли деле сильнейший российский теннисист находится в тех кондициях, которые могут помочь ему в этом сезоне претендовать на решение самых серьезных задач, или отставание от безоговорочного лидера мирового рейтинга, каковым на сейчас является испанец, по-прежнему слишком велико. Теперь на этот вопрос получен однозначный ответ.

Сегодняшний Медведев действительно очень хорош. Возможно, он даже лучше, чем был в ноябре 2020 года, когда побеждал на итоговом турнире АТР в Лондоне, и в сентябре 2021-го, когда в финале US Open за явным преимуществом переиграл Новака Джоковича.

Даниил Медведев и Карлос Алькарас (справа) после матча

И дело не только в уверенности, которая читается в каждом движении россиянина, и не в его прекрасных физических кондициях. В классической партитуре медведевского тенниса, основанного на сочетании мощной подачи и фундаментальной игры на задней линии, появились новые аккорды. Не случайно Алькарас признался, что с таким агрессивным и одновременно безошибочным Медведевым ему сталкиваться еще не приходилось.

По технике, тактике и стратегии россиянин и испанец, безусловно, остаются совершенно разными теннисистами.

Однако в данном случае не будет большой ошибкой сказать, что Медведев побил Алькараса его же козырями — умением перекрывать весь корт и порой наносить феноменальные удары из полной безнадеги.

Не случайно после завершения великолепных розыгрышей испанцу раз за разом приходилось делать то, что обычно делают его соперники,— с трудом переводить дыхание. Даже в критический для себя момент второй партии, отдав свою подачу в четвертом гейме, Медведев не изменил выбранному плану, заставляя себя действовать на грани риска, а соперника — ошибаться. Это и позволило ему тут же сравнять счет, в десятом гейме отыграть у Алькараса два сетбола, а затем полностью контролировать ситуацию по ходу тай-брейка.

В итоге — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 36 минут. Беспроигрышная серия испанца из 16 матчей, которая началась в январе на Australian Open, наконец прервалась. Медведев сильнее подавал, удачнее принимал и, что самое удивительное, был почти так же эффективен у сетки, как Алькарас, с которым почти невозможно соревноваться в плане универсальности.

Наградой Медведеву за великолепный теннис стало возвращение в первую десятку, из которой он вытеснил Александра Бублика из Казахстана.

Теперь у россиянина есть шанс забраться и немного выше, на девятое место, переместив в самый конец топ-10 американца Бена Шелтона. Но для этого требуется в финале, который должен начаться сегодня в полночь по московскому времени, обыграть вторую ракетку мира Янника Синнера, довольно просто (6:2, 6:4) разобравшимся с Александром Зверевым из Германии. Звездного итальянца Медведев не побеждал уже очень давно, с четвертьфинала Wimbledon 2024 года.

Евгений Федяков