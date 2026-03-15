Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве выросло до 13

При столкновении двух трамваев на Волоколамском шоссе в Москве пострадали 13 человек, включая двух детей, сообщила пресс-служба московской Госавтоинспекции. Ранее было известно о семи пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По предварительным данным, столкновение произошло в районе дома 1 по улице Водников. Движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе в центр перекрыто, сообщила пресс-служба. По информации ГУ МВД России, причиной аварии стал сход одного из трамваем с рельсов.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что 11 из 13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным агентства, водитель одного из трамваев был зажат в кабине, однако его удалось высвободить.