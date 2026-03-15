В Москве семь человек пострадали в ДТП с двумя трамваями

Семь человек пострадали в ДТП на дублере Волоколамского шоссе в Москве с двумя трамваями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«На дублере Волоколамского шоссе после ДТП с двумя трамваями один из них сошел с рельсов»,— рассказал собеседник. По его словам, на месте аварии сейчас находятся 20 машин скорой помощи.

На месте ДТП перекрыли проезд по трамвайным путям в направлениях области и центра. Пострадавших размещают в машинах скорой помощи, сообщил источник. Водитель одного из трамваев был зажат в кабине, его высвободили, добавил собеседник.