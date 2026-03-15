Явка на референдум о новой конституции в Казахстане превысила 19% за три часа

Явка избирателей на референдум о новой конституции в Казахстане за первые три часа — к 10:00 по местному времени (8:00 мск) — составила 19,21%. Об этом сообщила член Центральной комиссии референдума Ляззат Суйндик, передает Tengri News. За три часа бюллетени получили почти 2,394 млн граждан Казахстана.

В бюллетене есть только один вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?», передает издание. Отдельного голосования по главам или статьям конституции не предусмотрено.

Голосование на референдуме проходит 15 марта с 7:00 по 20:00 по местному времени. Внесение изменений в конституцию Казахстана инициировал президент Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2025 года. Он предложил создать однопалатный парламент вместо двухпалатного, который будет избираться только по партийным спискам, а также вернуть должность вице-премьера.

В совокупности предложенные поправки затронули больше 84% основного закона Казахстана. Рабочая группа по парламентской реформе определила, что парламент получит название «курултай» и в него будут входить 145 депутатов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Астана выстраивает “более точный баланс”».