Фицо призвал ЕС вступить в переговоры с Россией по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал предложение властей Бельгии о том, чтобы Евросоюз вступил в переговоры с Россией по урегулированию военного конфликта на Украине. Он заявил, что экономическое давление на Москву не обернулось успехом, и у Европы осталась только одна возможность повлиять на события на востоке.

«Единственным правильным путем являются переговоры. Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то я голосовал бы за это обеими руками. В ЕС появляются новые голоса здравого разума, понимающие, что стратегия через поддержку войны на Украине ослабить Россию не работает»,— заявил господин Фицо в ответ на предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Видеообращение главы правительства Словакии выложено на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Отдельное внимание премьер уделил проблеме остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Киева. Господин Фицо выразил недоумение по поводу пассивности Еврокомиссии, которая, несмотря на формальную поддержку позиции Братиславы, не оказывает должного давления на президента Украины Владимира Зеленского для восстановления поставок.

Подробнее о ситуации с нефтепроводом — в материале «Ъ» «”Дружба” врозь».