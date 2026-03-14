Бельгия призвала ЕС к переговорам с РФ по украинскому урегулированию

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал власти ЕС получить мандат от стран-членов на ведение переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

«Поскольку мы не можем угрожать (президенту России Владимиру) Путину, поставляя оружие Украине, и мы не можем задушить его экономически без поддержки Соединенных Штатов, остается только один способ: заключить сделку», — заявил он бельгийской газете L'Echo.

«Без мандата на ведение переговоров в Москве мы не находимся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию сделки. И я уже сейчас могу сказать, что это будет плохая сделка для нас», — сказал он.

Несколько европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, недавно попытались возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным, стремясь не оставлять президента США Дональда Трампа в одиночку решать вопрос урегулирования.

Однако глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что блок должен сначала достичь соглашения о том, чего ожидать от России, прежде чем напрямую обращаться к Владимиру Путину. В феврале Кая Каллас заявила, что Европа должна сформулировать «максималистские требования» и подтолкнуть Кремль к уступкам, в том числе к согласию на сокращение вооруженных сил.