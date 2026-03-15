На Кубе разгромили здание Компартии во время протестов из-за нехватки еды и топлива

В кубинском городе Морон группа протестующих разгромила здание местного отделения Коммунистической партии. Это произошло после митинга против «ситуации с доступом к продуктам питания» и постоянных отключений электроэнергии, сообщила местная газета Invasor. Министерство внутренних дел Кубы сообщило об аресте пяти человек, причастных к актам вандализма, передает BBC.

Протестующие забросали камнями вход в здание местного отделения партии. Из приемной была вынесена мебель, которую участники беспорядков подожгли прямо на улице. Также досталось государственной аптеке и продовольственному магазину. На кадрах, снятых во время беспорядков и выложенных в соцсетях, видно, как люди бьют окна и скандируют «Свобода!».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель признал в соцсети X, что жалобы и требования протестующих являются «законными», а вызванное блэкаутами отчаяние вполне понятно. Однако он подчеркнул, что власти не потерпят «насилия и вандализма, угрожающих спокойствию граждан».

Президент возложил вину за энергетический кризис на США. Он заявил, что нефтяная блокада «жестоко усилилась в последние месяцы». По его словам, из-за санкций в страну не поступало топливо уже три месяца.

Мигель Диас-Канель ранее сообщал, что Куба ведет переговоры с правительством США. Диалог двух стран «направлен на поиск решений двусторонних разногласий», объяснял он.