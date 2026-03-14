Белгородские исследователи разработали карту крымских терруаров

Исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета создали винодельческую карту Крыма, которая поможет производителям определить оптимальные территории для выращивания различных сортов винограда. Разработка также защитит продукцию с указанием географического происхождения от подделок и фальсификатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИУ БелГУ.

Изучение крымского терруара и его воздействия на качество вин ведется учеными университета под руководством профессора кафедры природопользования и земельного кадастра Федора Лисецкого с 2010 года. Карта учитывает ландшафтные особенности региона.

Границы винодельческих зон согласованы с ландшафтной картой Равнинного Крыма, составленной заведующей кафедрой физической географии, океанологии и ландшафтоведения Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, профессором Екатериной Позаченюк.

Новый подход объединяет данные географии, экологии и почвоведения. Крымские виноделы смогут выбирать участки под расширение виноградников, опираясь на научно обоснованные данные. Исследователи выделили в регионе 13 виноградарско-винодельческих районов.

«Мы впервые согласовали границы винодельческих зон с ландшафтной картой Равнинного Крыма, созданной профессором Крымского федерального университета Екатериной Позаченюк в 2025 году. Теперь мы можем научно обосновать, где именно получится лучший рислинг, а где — идеальный каберне»,— заявил господин Лисецкий.

Карта поможет защитить от подделок винную продукцию, привязанную к географическому району производства, как требует принятый в 2021 году закон о виноградарстве и виноделии в России. Точное определение терруара упрощает выбор направления развития виноградника, что влияет на качество вина и его позиции на российском и международном рынках.

Анна Гречко