Вина Кубани и Крыма вошли в ежегодный рейтинг Simple Wine News

Издательство Simple Wine News опубликовало третий ежегодный рейтинг «Лучшие российские вина по версии SWN», в котором вновь выделены вина из Краснодарского края и Крыма. Как сообщается на сайте СМИ, главной целью в текущем году остается комплексная оценка хозяйств и сила бренда.

В топ-40 с «красными звездами» (92–94 балла) вошли вина с юга России. По сравнению с прошлым годом высшие оценки выросли: четыре вина получили 94 балла — это максимальный результат рейтинга.

«Самое главное достижение — у нас стало больше малых предприятий, тех, кто делает до 150 тыс. бутылок. У таких отечественных хозяйств произошел существенный скачок в качестве за последний год — наверное, применили новые, подходящие им технологии и приобрели опыт»,— отметил вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.

Всего в трех сессиях дегустаций приняли участие 757 вин от 93 хозяйств. Соотношение списка: 49% красные вина, 43% белые вина, 8% розовые вина.

Полный список лауреатов доступен на сайте издания.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что розничные продажи тихих вин в Краснодарском крае за летние месяцы 2025 года сократились на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,9 млн л против 9,8 млн л в 2024 году.

Нурий Бзасежев