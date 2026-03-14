Иран заявил о 15 погибших при ракетном ударе по заводу в Исфахане

Более 15 человек погибли и еще несколько пострадали при ракетном ударе по заводу в иранском Исфахане. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Удар нанесли США и Израиль, утверждает иранская сторона. Целью атаки было предприятие по производству холодильного и отопительного оборудования. В тот момент на заводе находились сотрудники. Суббота — рабочий день в Иране.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ранее Тегеран уже заявлял об ударах по Исфахану. 8 марта иранская сторона утверждала, что ядерный объект в городе получил серьезные повреждения при ракетном ударе США и Израиля.