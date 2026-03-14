В Дагестане в запуск мощной солнечной электростанции вложили 10,9 млрд рублей

В Дагестане в техническом режиме введена в эксплуатацию солнечная электростанция (СЭС) Дербентская мощностью 102,3 МВт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам реализация проекта стала возможной благодаря соглашению с компанией ООО «УК Новая Энергия». Сумма инвестиций в проект — 10,9 млрд руб.

«Официальный запуск (СЭС) запланирован позже. Но электроэнергия уже выдается в единую энергосистему»,— пояснил господин Меликов. Он добавил, что плановая годовая выработка электроэнергии составит примерно 3% от общего объема выработки генерирующих мощностей.

Глава Дагестана напомнил, что регион уже занимает лидирующие позиции в России по развитию «зеленой» энергетики. Так, в 2022 году в республике заработала Южно-Сухокумская СЭС мощностью 15 МВт, далее был завершен первый этап строительства крупнейшей в России Новолакской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 300 МВт. Еще создается целый ряд объектов: СЭС в Ногайском районе, Махачкалинская ВЭС и Самурские малые гидроэлектростанции. Запуск этих проектов добавит порядка 470 МВт мощности к энергосистеме республики.

«Развивая «зеленую» энергетику, мы работаем на перспективу. Это не про быстрые результаты, а про системные изменения, которые делают регион современным, сильным и комфортным для жизни. И запуск очередной солнечной станции — еще один шаг в этом направлении»,— резюмировал Сергей Меликов.

Владимир Андреев