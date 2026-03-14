Орбан: Венгрия не станет колонией Украины

Венгрия не станет украинской колонией и не поддастся на угрозы и шантаж со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Виктор Орбан призвал граждан выйти 15 марта на митинг в поддержку правительства — «Марш мира» — в Будапеште, чтобы выступить против «украинского шантажа». В этот день в стране отмечают национальный праздник — День венгерской революции 1848 года.

Премьер-министр также в очередной раз обвинил украинскую сторону в блокировке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», которая, по его словам, призвана заставить Венгрию согласиться на вступление Украины в Евросоюз. Украина блокирует нефтепровод, зная, что поставки по нему критически важны для Венгрии и Словакии, заявил он.

Украина все еще не допускает группу венгерских экспертов к осмотру «Дружбы», сообщил Виктор Орбан. Он назвал эти действия «признанием» украинской стороны в том, что на самом деле нефтепровод исправен.

Транзит российской нефти по «Дружбе» остановился 27 января. Украинская сторона утверждает, что нефтепровод был поврежден во время российской атаки и нуждается в ремонте. Венгрия и Словакия — конечные получатели нефти — считают, что нефтепровод исправен и обвиняют украинские власти в политической мотивированности. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что транзит нефти может быть возобновлен после того, как в Венгрии пройдут парламентские выборы.

