Число пострадавших при ДТП с автобусами в Москве выросло до девяти

Количество пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и экскурсионного автобуса на Калужском шоссе в Москве увеличилось до девяти человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Авария произошла на 45-м км шоссе. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель минивэна Honda врезался в стоящее транспортное средство, после чего столкнулся с автобусом и легковушкой. (Ранее сообщалось, что участником аварии был Volkswagen.)

В минивэне находились восемь человек. Всех их госпитализировали — шестерых пострадавших доставили в больницы, одного из них санитарным вертолетом. В экскурсионном автобусе ехал 21 человек, в том числе 16 детей. Трое пассажиров автобуса (среди них двое детей) пострадали, но от госпитализации отказались.