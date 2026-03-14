КСИР совместно с «Хезболлой» обстрелял Израиль и войска США

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила о проведении 48-й волны операции «Правдивое обещание 4». Сообщение передает иранское агентство Tasnim.

Операция была проведена совместно с «Хезболлой», уточнили в КСИР. Были обстреляны северные территории Израиля — область Галилея на границе с Ливаном, спорные Голанские высоты, а также город Хайфа. Также целями ракетных ударов были силы США. Были применены ракеты «Хейбар-шекан» и «Гадр», а также БПЛА.

В КСИР назвали операцию успешной. В ЦАХАЛ сообщили, что ракеты действительно поразили территорию Израиля — на место падения снарядов отправили поисково-спасательные подразделения и экстренные службы. Каких объектов достигли ракеты, не уточняется. Пуски ракет из Ирана были зафиксированы около 3:20 мск.