Белый дом получит $10 млрд комиссии за посредничество в сделке с TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа должна получить около $10 млрд в виде комиссии от инвесторов по недавно завершенной сделке по получению контроля над американским бизнесом TikTok. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Эксперты называют размер комиссии беспрецедентно высоким: она практически сопоставима с оценкой самой компании, управляющей TikTok в США. Согласно заявлению вице-президента Джея Ди Вэнса, рыночная стоимость этой структуры составляет всего $14 млрд. Власти считают, что комиссия оправдана, и объясняют ее размер личным участием Дональда Трампа в переговорах.

Дональд Трамп подписал указ о сделке с видеосервисом TikTok в сентябре 2025 года. По ее итогам контроль над сервисом достался консорциуму американских инвесторов во главе с Oracle и ее основателем Ларри Эллисоном. ByteDance сохранила за собой чуть менее 20% акций.

Соглашение Белого дома и инвесторами продолжает серию соглашений администрации с крупнейшими компаниями страны, которая ранее уже обеспечила себе доли в Intel и права на часть выручки Nvidia в обмен на экспортные лицензии. Ранее Белый дом получил почти 10% акций компании Intel и договорился о получении части доходов от продаж чипов в Китай от Nvidia в обмен на выдачу экспортных лицензий, отмечает WSJ.