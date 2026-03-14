Военная прокуратура потребовала изъять бизнес у семьи экс-главы института Минобороны

Военная прокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему генеральному директору АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Александру Молодченко. Ответчицей также выступает его супруга Ольга Павлова, учрежденная ей компания «Систэл», которая занимается поставками электрооборудования, и фирма «Эльбро».

Об иске сообщило РБК со ссылкой на источники. Прокуратура считает, что Александр Молодченко, будучи госслужащим, незаконно занимался предпринимательской деятельностью и курировал бизнес своей супруги и знакомого, продвигая их компании в тендерах по гособоронзаказу. Надзорное ведомство добивается конфискации незаконно нажитого имущества и двух крупных компаний с выручкой в сотни миллионов рублей.

Александр Молодченко вместе с женой обвиняются в хищении 40 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа. Бывший руководитель института Минобороны находится под стражей с ноября 2024 года, Ольга Павлова находится под домашним арестом.

