Коммерсанты построили себе обвинение

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего генерального директора АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» (31 ГПИСС) Александра Молодченко и его гражданской супруги Ольги Павловой. Оба обвиняются в особо крупной растрате при выполнении государственного оборонного заказа. Ущерб оценивается в 40 млн руб. Вину фигуранты полностью признали и возместили ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Молодченко в суде

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции Александр Молодченко в суде

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела экс-гендиректора АО 31 ГПИСС Александра Молодченко и его гражданской супруги Ольги Павловой. Им вменяют в вину хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Перед началом заседания произошла любопытная заминка.

Если находящегося под арестом господина Молодченко в зал доставили конвойные и он сразу занял место в клетке, то госпожа Павлова пришла на заседание самостоятельно.

Войдя в зал, она заняла место рядом с адвокатами. «Вы кто?» — спросил ее конвойный. «Гражданская жена»,— ответила женщина. «Тогда вам здесь нельзя»,— попытался оттеснить госпожу Павлову полицейский. «Я еще и подсудимая»,— сказала его собеседница, и конвоир успокоился.

В начале судебного заседания представитель гособвинения ходатайствовал о продлении подсудимым действующих мер пресечения: Александру Молодченко — содержания под стражей, а Ольге Павловой — домашнего ареста. Аргументировал прокурор свое требование тяжестью инкриминированного подсудимым преступления, а также тем, что в случае смягчения меры пресечения подсудимые могут попытаться скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, попытаться надавить на свидетелей или иным образом препятствовать судебному производству по делу.

Защитники в ответ возражали, что их клиенты полностью согласны с обвинением, признали свою вину и возместили причиненный ущерб, а также ранее никак не препятствовали ни следствию, ни суду. Адвокат господина Молодченко также перечислил заслуги и регалии своего подзащитного, среди которых звания полковника запаса, заслуженного строителя РФ, медали «За укрепление трудового содружества», «Генерал армии Комаровский» и другие награды и благодарности. Адвокат Ольги Павловой Роман Тютюнник, в свою очередь, отметил, что у его подзащитной прогрессирующая стадия иммунного заболевания, ей срочно нужно проходить полноценное лечение, что при сохранении нынешней меры пресечения невозможно.

Также у нее на попечении находится несовершеннолетняя дочь, воспитание которой становится затруднительным при нахождении под домашним арестом.

Представитель потерпевшей стороны, которой по делу признано АО 31 ГПИСС, по просьбе адвоката подтвердил, что ущерб фигурантами был полностью возмещен.

Судья Андрей Лутов, однако, не внял доводам защиты и продлил подсудимым действующую меру пресечения на полгода.

После этого прокурор прочитал обвинительное заключение. По версии следствия, в 2022 году между государственным заказчиком в лице Минобороны и 31 ГПИСС, возглавляемым господином Молодченко, были заключены контракты на выполнение строительных и монтажных работ в Бологом Тверской области и Барнауле Алтайского края на сумму более 1,5 млрд руб. Обязанности по контролю за производством работ возлагались на Александра Молодченко, у которого «не позднее февраля 2023 года», говорится в материалах уголовного дела, возник умысел на хищение выделенных средств. В помощники себе он привлек Ольгу Павлову, а она, в свою очередь, втянула в преступную группу Ивана Мальцева, возглавлявшего в то время ООО «Эльбро». Эту фирму привлекли к исполнению госконтракта в качестве соисполнителя, она занималась закупкой материалов.

Цены на приобретаемые материалы, по версии следствия, были заведомо завышены, фигуранты таким образом похитили свыше 40 млн руб.

Отметим, что Иван Мальцев заключил с прокуратурой соглашение о досудебном сотрудничестве, в связи с чем его уголовное дело было выделено в отдельное производство и также направлено в Хамовнический райсуд столицы, но еще не рассмотрено.

Выслушав прокурора, подсудимые заявили, что обвинение им понятно и вину они признают. После этого, однако, Александр Молодченко начал указывать на содержащиеся, по его мнению, в обвинении неточности. На последовавший вопрос судьи, как он может признавать вину по обвинению, которое кажется ему неправильным, подсудимый повторил, что признает вину, а свое отношение к обвинению высказывать не будет.

Ефим Брянцев