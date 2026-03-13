Эрдоган рассказал о мерах Турции по избежанию конфликта на Ближнем Востоке

Власти Турции в кулуарах работают над тем, чтобы страна не была втянута в конфликт на Ближнем Востоке, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал это главной задачей Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas / Reuters

«Мы действуем очень осторожно, противодействуя заговорам, ловушкам и провокациям, которые стремятся втянуть нашу страну в войну. Мы сосредоточены не только на видимой стороне событий, но и на скрытой стороне в кулуарах»,— сказал господин Эрдоган во время выступления в Стамбуле (цитата по Haberler).

По словам президента, власти Турции внимательно анализируют ситуацию на Ближнем Востоке. «Мы предотвращаем все виды угроз»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инцидент с проникновением ракеты в воздушное пространство Турции.

13 марта Минобороны Турции заявило о перехвате иранской ракеты, которая проникла в воздушное пространство страны. Это третий подобный инцидент в Турции с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке.