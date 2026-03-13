В поджоге двух АЗС в Подмосковье заподозрили 15-летнего подростка

Полиция установила подозреваемого в поджоге бензоколонок на двух АЗС в поселке Пионерский и в селе Онуфриево Московской области. Им оказался 15-летний подросток, сообщила начальник управления связей регионального управления МВД Татьяна Петрова. Ее слова приводит пресс-служба МВД по Подмосковью.

Во время инцидентов на АЗС никто не пострадал. Подросток скрылся с места преступления. Его личность установили сотрудники уголовного розыска отдела МВД «Истринский». На допросе подросток пояснил, что действовал под влиянием неизвестных: они давали ему указания по телефону. Сейчас полиция проводит проверку, после которой примет решение в отношении подростка.