Председатель девятого арбитража и судья из дела «Сбера» и PayQR ушли в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей отправила в отставку председателя Девятого арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и судью того же суда Бориса Стешана. Об этом сообщили в ВККС. Этот суд взыскал со Сбербанка 1,4 млрд руб. за использование бренда PayQR, позже суд по интеллектуальным правам отменил решение.

Фото: Девятый арбитражный апелляционный суд

Господа Седов и Стешан подали заявления об отставке, сказали «РИА Новости» в ВККС. Сергей Седов был назначен председателем суда в декабре 2024 года. Борис Стешан занял пост в 2010 году.

Конфликт Сбербанка и PayQR начался в 2019 году, когда банк запустил сервисы под названиями SberPay QR и «Плати QR», схожие со знаками компании ФИТ PayQR, зарегистрированными в 2016 году. В 2025 году ФИТ обратился с иском в Арбитражный суд Москвы. Первая инстанция отказала в иске, но апелляция взыскала со Сбербанка более 1,4 млрд руб. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск ФИТ и отменил решение апелляции.

