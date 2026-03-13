Суд отменил взыскание 1,4 млрд рублей со Сбербанка за использование бренда PayQR

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск ФИТ и отменил решение апелляции, взыскавшей со Сбербанка (MOEX: SBER) 1,445 млрд руб. за нарушение прав истца на товарные знаки PayQR. Таким образом жалоба банка была удовлетворена.

Заседание в СИП изначально было назначено на 22 апреля, но 11 марта слушание внезапно перенесли на 13 марта. Кассационную жалобу подал банк, не согласный с взысканием с него компенсации и заявляющий об отсутствии нарушения с его стороны. ФИТ тоже успел подать жалобу, считая необоснованным снижение требуемой компенсации в 2,9 млрд руб. вдвое. Кроме того, на этапе кассации в СИП в дело вступила также московская прокуратура.

Конфликт сторон начался в 2019 году, когда банк запустил сервисы под названиями SberPay QR и «Плати QR», схожие с знаками компании ФИТ PayQR, зарегистрированными в 2016 году. ФИТ подал иск, требуя взыскать с банка компенсацию за незаконное использование его бренда. Суд первой инстанции отклонил требования, но апелляция признала обозначения банка сходными до степени смешения с товарным знаком истца. Апелляционный суд учел результаты соцопроса, который показал, что 32% потребителей путают эти бренды. В итоге суд обязал Сбербанк выплатить ФИТ компенсацию в 1,445 млрд руб. и перестать использовать свои схожие обозначения. Но банку удалось добиться в СИП приостановки исполнения этого решения до рассмотрения дела в кассационной инстанции.

В ходе слушания 13 марта ФИТ заявил о нарушении норм АПК РФ, предписывающих не назначать дату первого заседания в кассации до истечения двухмесячного срока на обжалование. В данном случае два месяца истекали 20 апреля. Кроме того, гендиректор ФИТ настаивал, что апелляция неправомерно снизила размер компенсации вдвое с 2,9 млрд руб. Представители банка, в свою очередь, напомнили, что ранее уже представляли в материалы дела соцопрос с иными результатами и рецензии с критикой экспертных заключений, предоставленных истцом. Прокурор поддержал доводы Сбербанка. После недолгих размышлений судьи СИП объявили, что постановление апелляции отменено, а жалоба банка удовлетворена.

