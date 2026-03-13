Футбольный ЦСКА оштрафован на 1 млн рублей за расистское поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза в пятницу, 13 марта, оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на один миллион рублей. Наказание назначено за расистские скандирования болельщиков клуба в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Инцидент имел место 4 марта в Москве во время первого полуфинального матча «Пути РПЛ» Кубка России (армейцы победили 3:1). После матча капитан краснодарцев Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную.

«Нами было получено письмо от "Краснодара" с просьбой рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА в адрес темнокожих игроков "Краснодара". После проведенного исследования было принято решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы, оштрафовать клуб ЦСКА на один миллион рублей,— заявил глава КДК Артур Григорьянц.— Мы направили основному вещателю письмо с просьбой предоставить все видеоматериалы, указали минуты, чтобы мы услышали, что происходило. Получив документы, мы пришли к выводу, что действительно было в двух эпизодах матча так называемое "уханье" со стороны болельщиков ЦСКА». По словам главы КДК, «ухающих» было немного, семь-восемь человек. «Это не массовое нарушение, а единичное, тех, кто пришел по билетам, не по абонементам, мы это установили. Намечается большое совещание с участием всех группировок фанатов ЦСКА. Ожидается серьезный разговор между клубом и болельщиками»,— заключил господин Григорьянц.

Арнольд Кабанов