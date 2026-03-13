Вратарь Никита Хайкин может получить норвежское гражданство в ближайшее время

Российский футболист Никита Хайкин, с 2023 года защищающий ворота норвежского «Будё-Глимт», может в ближайшее время получить норвежский паспорт и впоследствии быть доступным для вызова в сборную страны. Об этом «Чемпионату» сообщил журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт.

Фото: David Klein / Reuters

«Есть явные сигналы, что в ближайшие дни вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решён. Он намекнул на это после матча со ''Спортингом'' в среду. Главный тренер национальной сборной Стале Сольбаккен не будет комментировать этот вопрос до его окончательного разрешения, но в следующую среду он объявит состав на матчи против Нидерландов и Швейцарии. Многие надеются, что Хайкин будет доступен для участия в этих играх. Это может стать для него первым шагом к тому, чтобы стать первым номером Норвегии к началу чемпионата мира», — сказал Сальведт.

Ранее 30-летний вратарь сообщал о желании получить гражданство Норвегии. Главный тренер сборной страны Стале Сольбаккен говорил, что Хайкин подошел бы команде.

«Будё-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и в первом матче стадии с Хайкиным в составе обыграл лиссабонский «Спортинг» (3:0). В чемпионате страны клуб занял второе место.

Арнольд Кабанов