Войска костюмеров и таксаторов

Закончилось общественное обсуждение проекта приказа Минтруда, расширяющего возможности прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Призывникам предлагается разрешить работать артистами балета цирка и мимического ансамбля, костюмерами, челюстно-лицевыми хирургами и инженерами-таксаторами. Всего в перечне насчитывается 363 профессии, за год их число выросло более чем на четверть. В конце 2025 года службу по АГС проходило около 3 тыс. новобранцев из 295 тыс. призванных за год в войска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект приказа Минтруда, утверждающий перечень профессий и организаций для прохождения АГС, был опубликован в начале марта для обсуждения на regulation.gov.ru. В документе фигурирует список из 363 профессий. Среди новинок упоминается возможность прохождения службы артистами мимического ансамбля и балета цирка (наряду с обычными артистами балета), костюмером, инженером—программистом по технической защите и инженером — системным программистом, инженером-таксатором (речь о специалисте-лесоустроителе, который занимается оценкой лесных массивов). Призывники также могут служить по АГС торакальными и челюстно-лицевыми хирургами, медицинскими дезинфекторами и медсестрами или медбратьями по большому списку направлений (в числе новых упоминается диетическая, палатная, перевязочная и массажная медсестра).

Некоторые профессии предложено исключить из списка, например бухгалтера и механика протезно-ортопедических изделий. В проекте приказа упоминаются более 1,9 тыс. организаций почти во всех регионах РФ, куда призывник может отправиться по АГС (в том числе больницы, дома престарелых, санатории, университеты, ветеринарные центры).

По ст. 59 Конституции РФ призывник имеет право выбрать АГС, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы. С 2002 года в России действует закон «Об альтернативной гражданской службе», где АГС признается «особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства» взамен военной службы по призыву. Для прохождения АГС призывнику нужно подать заявление в военкомат.

Списки предприятий и профессий для АГС утверждаются приказами Минтруда ежегодно по предложениям органов власти. Так, в 2022 году в перечень профессий добавили дояра, кондуктора и животновода, но исключили стеклопротирщика и концертмейстера. В 2023 году в списках фигурировали 149 возможных профессий, в том числе 12 видов артистов, включая кукловода и артиста хора. В 2024 году в перечне упоминались 238 профессий, включая, например, библиотекаря и гидрогеолога. В 2025 году утвержден список из 266 профессий, в том числе новые — лесовод, рыбовод, промысловый охотник, резчик мясопродуктов и сборщик обуви (см. “Ъ” от 5 марта 2025 года).

В течение длительного времени АГС выбирало примерно одно и то же число призывников (около 1,1–1,2 тыс. человек). Но в последние годы этот показатель растет.

По данным Росстата и Минтруда, во втором полугодии 2023 года АГС выбрали 1645 человек, в первом полугодии 2024 года — 2022 призывника, во втором — 2439 человек. В первом и втором полугодии 2025 года эту службу проходили соответственно 2722 и 3212 призывников.

Адвокат Александр Передрук отмечает рост числа граждан на АГС, но подчеркивает, что это по-прежнему «небольшой процент общего числа призывников». Отметим, что в ходе весеннего призыва в 2025 году в войска было набрано 160 тыс. человек, в ходе осеннего — 135 тыс. Рост числа организаций, где предусматривается прохождение АГС, в списке Минтруда свидетельствует о потребности государства в трудовых ресурсах, добавляет господин Передрук. «На практике молодые люди проходят такой вид службы в основном на должностях, не требующих специальных знаний и навыков, это крайне редко высококвалифицированный труд»,— поясняет он. При этом рост числа призывников по АГС свидетельствует, что механизм работает. «То есть молодые люди, чьи убеждения противоречат прохождению военной службы, могут воспользоваться своим конституционным правом»,— добавляет адвокат.

Александр Воронов