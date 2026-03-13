Число погибших в результате удара ВСУ по Брянску достигло восьми

Число погибших в результате удара ВСУ по Брянску выросло с семи до восьми. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании Общественной палаты Брянской области. Еще 47 человек пострадали.

«Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 было ранено», — сообщил господин Богомаз.

10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По версии СКР ракет было не менее восьми. Повреждено свыше 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело о теракте. 11 марта в Брянской области объявлено днем траура.

