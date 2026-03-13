Трамп заявил о хороших отношениях с Си Цзиньпином вопреки конкуренции между странами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и председателя КНР Си Цзиньпина связывают очень хорошие отношения, несмотря на конкуренцию Китая и Соединенных Штатов. Такое заявление американский президент сделал в интервью радиостанции Fox.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Господин Трамп положительно охарактеризовал экономические отношения США и Китая. «Они хотят вести с нами бизнес, — сообщил Дональд Трамп. — И, вы знаете, у нас хорошие отношения (с Си Цзиньпином. — “Ъ”). Очевидно, что у нас высокая конкуренция, но у нас с ним очень хорошие отношения».

4 февраля Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Си Цзиньпином назвал отношения США и Китая «важнейшими двусторонними отношениями в мире». Тогда он также отметил, что у него прекрасные отношения с председателем Си и он глубоко уважает своего коллегу из Китая. На апрель запланирован визит американского президента в Китай. В конце года председатель КНР должен отправиться с ответным визитом в США.