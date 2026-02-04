Трамп назвал отношения США и Китая самыми важными в мире

Американский президент Дональд Трамп назвал отношения США и Китая «важнейшими двусторонними отношениями в мире». Об этом он сказал во время телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба китайского МИДа.

Дональд Трамп отметил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином и он глубоко уважает своего коллегу из Китая. Американский президент заявил, что под его руководством и под руководством председателя КНР две страны смогли наладить взаимодействие в торговле и экономике. Он высоко оценил обеспокоенность Китая по тайваньскому вопросу и выразил готовность поддерживать связь с Пекином для развития американо-китайских отношений, передает МИД КНР.

Президент США назвал в Truth Social сегодняшний телефонный разговор с Си Цзиньпином «отличным». Дональд Трамп написал, что обсудил с коллегой торговлю, Тайвань, военные действия России на Украине, ситуацию в Иране, а также запланированную на апрель поездку американского президента в Китай. После этого китайский лидер должен отправиться с ответным визитом в США.