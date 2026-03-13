ЮНЕСКО подтвердила повреждение объектов всемирного наследия в Иране

Несколько объектов всемирного наследия были повреждены в Иране из-за боевых действий на Ближнем Востоке, сообщили в ЮНЕСКО. Организация передала координаты находящихся под угрозой объектов всем сторонам конфликта.

Речь идет о дворце Голестан в Тегеране, павильоне Чехель-Сотун в комплексе «Персидский сад», мечети Масджед-е-Джаме в Исфахане, а также зданиях музейного комплекса вблизи доисторических памятников долины Хорремабад.

«Возможно, пострадали и другие объекты в этом регионе, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе археологические раскопки Тира в Ливане»,— сказали ТАСС в ЮНЕСКО. По оценкам организации, из-за конфликта на Ближнем Востоке под угрозой находятся 125 объектов природного или культурного наследия в 18 странах.

О повреждении дворца Голестан при ударах США и Израиля ранее заявлял министр культурного наследия Ирана Реза Салехи-Амири. Объект был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. После этого ЮНЕСКО призвала стороны конфликта минимизировать риски повреждения объектов культурного наследия. Культурные ценности защищены Гаагской конвенцией 1954 года и Конвенцией об охране всемирного наследия 1972 года.