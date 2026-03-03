Объект ЮНЕСКО в Тегеране поврежден из-за ударов США и Израиля
Министр культурного наследия Ирана Реза Салехи-Амири заявил, что дворец Голестан в Тегеране поврежден из-за американо-израильских ударов. Тегеран намерен представить официальный отчет в ЮНЕСКО, сообщает Iran International.
По словам министра, ущерб нанесен не только самому зданию, но и «культурной и национальной идентичности Ирана». Дворец Голестан, бывшая резиденция правителей династии Каджаров, включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2013 года.
После начала операции США и Израиля против Ирана ЮНЕСКО направила всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке координаты объектов культурного наследия и призвала минимизировать риски их повреждения. Культурные ценности защищены Гаагской конвенцией 1954 года и Конвенцией об охране всемирного наследия 1972 года.