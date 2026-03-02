ЮНЕСКО из-за войны на Ближнем Востоке призвала защитить исторические объекты

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) направила всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке координаты объектов культурного наследия. ЮНЕСКО призвала враждующие стороны минимизировать риски их повреждения во время войны.

«ЮНЕСКО выражает обеспокоенность по поводу сохранности объектов культурного наследия на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

В организации напомнили, что культурные ценности находятся под защитой международного права, включая Гаагскую конвенцию 1954 года и Конвенцию об охране всемирного наследия 1972 года.

Поводом для заявления стали сообщения иранских СМИ о повреждении дворца Голестан в Тегеране — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — в результате ударов Израиля и США. Дворец был внесен в список охраняемых объектов с 2013 года.