«Победа» возобновит полеты в Минск из Москвы и Петербурга

Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба «Победы». Первый полет запланирован на 20 апреля.

По данным авиакомпании, первый рейс отправится в Минск из Внуково. Он будет выполняться до пяти раз в неделю. Рейсы из Пулково начнутся с 29 марта — до четырех полетов в неделю. С мая они будут выполняться ежедневно. Билеты уже есть в продаже.

Полеты по этому направлению были приостановлены на зимний сезон из-за перехода белорусской авиагавани на зимнее расписание. Его ввели в аэропорту Минска в конце октября 2025 года. Из Минска приостанавливали полеты в Махачкалу, Мурманск, Пермь, Нижний Новгород, Уфу, Ульяновск.