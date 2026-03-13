Президент Кубы сообщил о возможном визите агентов ФБР для расследования инцидента с катером

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что власти острова ожидают визита представителей американского Федерального бюро расследований (ФБР) для участия в выяснении обстоятельств инцидента с катером, который 25 февраля зашел в территориальные воды островного государства под флагом США. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По словам кубинского президента, следственные органы США по дипломатическим и консульским каналам выразили заинтересованность в совместном участии в расследовании.

«Мы ожидаем вероятного визита представителей ФБР для участия в выяснении обстоятельств и продолжения расследования», — заявил Мигель Диас-Канель в телевизионном выступлении.

Президент заявил, что при расследовании дела «гарантируются все права» подозреваемых. Он сообщил, что тем из них, кто получил ранения, оказана полноценная медицинская помощь. Задержанные смогли поговорить со своими семьями, а родственники погибших — поучаствовать в опознании тел.

Мигель Диас-Канель заявил, что задержанные признали, что первыми открыли огонь по береговой охране, а также назвали свои имена и намерения. «В ходе расследования еще осталось уточнить несколько деталей о том, кто их вербовал и обучал», — добавил он.

Кубинский президент охарактеризовал происшествие как «вооруженное проникновение в террористических целях», которое финансировалось и организовывалось с территории США.

25 февраля в территориальные воды Кубы зашел катер под флагом США. По версии кубинского МВД, на его борту находилось десять кубинцев с гражданством США, которые открыли огонь по береговой охране. Четверо нападавших были убиты, еще шесть ранены и доставлены на остров. В Гаване заявляют, что нападавшие планировали диверсии. В Вашингтоне начали собственное расследование. О готовности сотрудничать со следственными органами США заявлял постпред Кубы при ООН Родольфо Бенитес Версон.