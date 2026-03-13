Поводом для иска к зампреду Воронежского облсуда может стать недвижимость в Химках

«Ъ» стали известны результаты антикоррупционных проверок в отношении заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского и председателя совета судей Московской области, судьи Химкинского горсуда Владимира Татарова. Поводом для подачи иска к господину Кучинскому может стать недвижимость в Химках, где он работал судьей.

Так, в собственности нынешнего зампреда облсуда есть квартира в Химках площадью более 90 кв. м. При среднерыночной цене такого жилья в 7 млн руб. он приобрел его в 2010 году всего за 5,5 млн руб., заключив договор с ОАО «Межрегиональная девелоперская компания». Позже, в 2023 году, судья и его супруга стали совладельцами квартиры в Малом Краснопрудном тупике Москвы, приобретенной за 15,6 млн руб., или на 5 млн дороже совокупного дохода семьи. У жены судьи есть своя квартира в Химках, купленная в 2007 году за 990 тыс. руб. Также на нее оформлен автомобиль Toyota Venza. Часть денег на недвижимость, по документам, была получена судьей от брата его супруги, но тот имел достаточно скромные доходы. Тесть и теща судьи зарегистрированы и проживают в Рязани, при этом их основные активы (машины, гаражи, машино-места и крупный дом) расположены в Химках.

Евгений Кучинский является зампредом Воронежского облсуда с 2022 года. В 1996–2002 годах он был следователем Солнечногорской прокуратуры Московской области, затем около года отработал адвокатом, а потом девять лет — судьей Химкинского горсуда. Также господин Кучинский семь лет служил в Московском областном суде, а три года — во Втором кассационном суде общей юрисдикции. В Воронеж он приехал еще при Василии Тарасове, который в 2024-ом возглавил Ростовский облсуд.