США подтвердили гибель всех членов экипажа КС-135 при крушении в Ираке

Все шесть членов экипажа американского самолета-заправщика КС-135 погибли при крушении на западе Ирака. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Связь с самолетом была потеряна 12 марта. Обстоятельства крушения выясняются. В CENTCOM исключили, что причиной стала атака противника или «дружественный огонь».

Полет выполняли два самолета КС-135. Второй успешно приземлился, сообщали в CENTCOM. CBS News утверждал, что второй самолет «был подбит, но приземлился в Израиле».

Ответственность за инцидент взяло на себя «Исламское сопротивление в Ираке», передает IRIB. Это объединение поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке.