Ставропольские ученые изобрели инновационное удобрение

Северо-Кавказский федеральный университет готовит к рынку линейку комплексных микроудобрений с регуляторами роста растений, чтобы аграрии Юга России сократили использование пестицидов, сообщила пресс-служба СКФУ.

Фото: пресс-служба СКФУ

Команда химиков под руководством декана химического факультета Александра Аксенова интегрировала в препараты легкоусвояемые формы железа с органическими кислотами и витаминами, хелатные микроэлементы и три ключевых регулятора — ауксины, гиббереллины и цитокинины. Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Приоритет 2030» и решает задачи импортозамещения агрохимии, повышая технологический суверенитет страны в биоагротехнологиях.

Удобрения ускоряют прорастание семян на 20–30% и развитие корневой системы в 1,5 раза, что особенно важно в засушливом климате Ставропольского края и Северного Кавказа. Эксперименты подтвердили: препараты быстро устраняют хлороз, повышают содержание хлорофилла в листьях на 25–40% и стимулируют фотосинтез, снижая зависимость от гербицидов. Аграрии тратят меньше на защиту посевов — до 15–20% экономии затрат на гектар, — а урожайность зерновых и овощей растет на 10–15% даже в стрессовые сезоны с дефицитом влаги.

Система работает универсально: аграрии вносят удобрения поливом, опрыскиванием или фертигацией в капельных системах, а также в гидропонике и аэропонике. Крупные холдинги вроде «Агрокомплекса» или тепличные операторы получат инструмент для интенсивного производства без риска накопления химии в продукции. Александр Аксенов подчёркивает: разработки минимизируют вред от пестицидов и усиливают естественную устойчивость растений, что напрямую влияет на качество и безопасность урожая.

СКФУ усиливает позиции агрохаба региона: университет открыл лабораторию агробиотехнологий с партнером-производителем удобрений и тестирует пролонгированные составы из отходов животноводства. Полевые испытания новых препаратов идут в хозяйствах Ставрополья, где аграрии уже проявили интерес — они выделяют площадки под 500–1000 га для апробации в сезоне 2026 года. После финальных тестов летом команда подаст заявку на патент и начнёт коммерциализацию, ориентируясь на экспорт в страны ЕАЭС. Это укрепит продовольственную безопасность России и сократит импорт агрохимикатов на 10–12% в сегменте микроудобрений.

Станислав Маслаков