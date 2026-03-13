Воронежский ДСК построит детсад в «Экодеревне» под Бобровом за 476 млн

Администрация Бобровского района Воронежской области заключила контракт с АО «Специализированный застройщик "Домостроительный комбинат"» (ДСК, контролируется семьей экс-сенатора от региона и депутата облдумы Сергея Лукина) на строительство детского сада на 240 мест в жилом микрорайоне «Экодеревня». Это следует из данных на портале госзакупок.

Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену соглашения в размере 475,8 млн руб.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить весь комплекс строительно-монтажных работ в три этапа. Срок исполнения контракта — с момента заключения до 15 августа 2027 года. Гарантия на выполнение работ составляет пять лет. Источники финансирования — федеральный, областной, муниципальный бюджеты, а также внебюджетные средства.

По данным Rusprofile.ru, АО «СЗ "ДСК"» зарегистрировано в 1993 году в Воронеже, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 267,5 тыс. руб. Генеральным директором с 2019-го является Андрей Соболев. Данные о структуре собственности и учредителях публично не раскрываются. В 2024 году компания отчиталась о выручке в 5,8 млрд руб., чистая прибыль составила 1,2 млрд руб.

Мария Свиридова