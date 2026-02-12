На строительство детского сада в «Эко деревне» под Бобровом выделят 475,8 млн

Администрация Бобровского района Воронежской области объявила аукцион на строительство детского сада на 240 мест в жилом микрорайоне «Эко деревня». Начальная цена контракта составляет 475,8 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить весь комплекс строительно-монтажных работ в три этапа. Срок исполнения контракта — с момента заключения до 15 августа 2027 года. Заявки принимаются до 2 марта, итоги планируется подвести 3 марта 2026 года.

Новый детский сад станет частью масштабной застройки микрорайона «Эко деревня» в поселке Лушниковка, которая ведется с 2021 года на участке площадью 50,3 га. Проект, рассчитанный на 3 тыс. человек, включает строительство шести многоквартирных домов (990 квартир), 210 индивидуальных жилых домов, школы, стадиона, спортивных и игровых площадок, объектов торговли. Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что пилотный проект по строительству реализуется совместно с белорусскими коллегами. Его осуществляют в рамках программ комплексного развития сельских территорий, содействия развитию муниципальных образований и местного самоуправления и ряда других. В марте 2025 года местное ООО СК «Интехна» стало победителем восьми аукционов на возведение 17 частных домов в «белорусском квартале».

Ульяна Ларионова