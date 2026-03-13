Два человека пострадали при атаке на соцобъект в Белгородской области

В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области дрон ВСУ нанес удар по социальному объекту. В результате пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую центральную райбольницу. У них диагностированы баротравмы. После оказания медпомощи пациентов отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения затронули окна, входную группу и фасад здания.

Сегодня беспилотники ВСУ также атаковали коммерческий объект в районе села Бутово Яковлевского округа. Из-за этого пострадали супруги. Под удар еще одного БПЛА попал пассажирский автобус на участке дороги Никольское — Таврово в Белгородском округе. Три человека получили ранения.

