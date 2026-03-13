Три человека пострадали при атаке БПЛА на автобус под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на участке дороги Никольское — Таврово в Белгородском округе Белгородской области. В результате три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что узнал об ударе во время рабочей поездки по муниципалитету.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (справа) на месте атаки БПЛА на пассажирский автобус Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Атакованный беспилотником пассажирский автобус в Белгородской области Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Атакованный беспилотником пассажирский автобус в Белгородской области Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Один из пострадавших, с осколочными ранениями, получил первую помощь на месте от бойцов «Орлана» и был доставлен в село Таврово на попутном транспорте. Второго пострадавшего, с травмой головы, местные жители отвезли в Тавровскую амбулаторию. Оттуда бригада скорой помощи отправила его в горбольницу №2 Белгорода. Третий мужчина, с баротравмой, был доставлен в ту же больницу местными жителями. После обследования диагноз не подтвердился, и он был отпущен домой.

Автобус получил повреждения, но остался на ходу. Водитель был уведомлен о необходимости покинуть место атаки. В ходе обсуждения ситуации отмечалась высокая активность дронов в округе.

За минувшие сутки при ударах ВСУ по Белгородской области были ранены четыре человека.

Алина Морозова