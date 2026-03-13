Три человека пострадали при атаке БПЛА на автобус под Белгородом
Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на участке дороги Никольское — Таврово в Белгородском округе Белгородской области. В результате три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что узнал об ударе во время рабочей поездки по муниципалитету.
Один из пострадавших, с осколочными ранениями, получил первую помощь на месте от бойцов «Орлана» и был доставлен в село Таврово на попутном транспорте. Второго пострадавшего, с травмой головы, местные жители отвезли в Тавровскую амбулаторию. Оттуда бригада скорой помощи отправила его в горбольницу №2 Белгорода. Третий мужчина, с баротравмой, был доставлен в ту же больницу местными жителями. После обследования диагноз не подтвердился, и он был отпущен домой.
Автобус получил повреждения, но остался на ходу. Водитель был уведомлен о необходимости покинуть место атаки. В ходе обсуждения ситуации отмечалась высокая активность дронов в округе.
За минувшие сутки при ударах ВСУ по Белгородской области были ранены четыре человека.