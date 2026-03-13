Супруги пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгородской области

Беспилотки ВСУ атаковал коммерческий объект в районе села Бутово Яковлевского округа Белгородской области. В результате пострадали супруги. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Женщина с множественными осколочными ранениями лица, кисти и баротравмой была доставлена в областную клиническую больницу, ее супруг с баротравмой — в городскую больницу №2 в Белгороде. В здании повреждены остекление и фасад, также пострадал припаркованный автомобиль.

В городе Грайворон дрон нанес удар по историко-краеведческому музею. В результате разрушения получили остекление, стены и внутренняя отделка здания.

За минувшие сутки при обстрелах Белгородской области со стороны Украины были ранены четыре человека.

Алина Морозова