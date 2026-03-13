Дагестан к 2028 году достроит водовод Каспийск–Избербаш за 7 млрд рублей

Дагестан активно продвигает строительство магистрального водовода от Каспийска до Избербаша, получив в 2025 году 6,8 млрд руб. в рамках казначейского инфраструктурного кредита. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Бахтияр Уллаев сообщил об этом на коллегии ведомства 12 марта 2026 года. Строители завершат проект к 2028 году, проложив трубопровод протяженностью 46 км с мощностью свыше 61 тыс. кубометров воды в сутки.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее назвал проект историческим событием для Избербаша и окрестных населенных пунктов, где жители годами страдали от нехватки качественной питьевой воды. Нынешний водозабор из канала имени Октябрьской революции не обеспечивает чистоту и стабильность поставок, что тормозит развитие туризма, жилищного строительства и промышленности в Махачкалинско-Каспийской агломерации. Новый водовод полностью исключит канал из питьевой системы, оставив его только для орошения полей, и обеспечит стабильной водой до 900 тыс. человек в Махачкале, Каспийске, Избербаше и прилегающих районах.

Проект стал продолжением грандиозного водовода «Чиркей–Махачкала–Каспийск» длиной 78 км и мощностью 176 тыс. кубометров в сутки, который начали в 2022 году. Общая схема от Чиркейского водохранилища до Рыбного озера в Каспийске уже снимает инфраструктурные барьеры для социально-экономического роста региона. Власти построят насосные станции повышенного давления и автоматизированную систему управления трубопроводом, что повысит надежность поставок для пяти населенных пунктов, включая Ленинкент и Агачаул.

Решение о выделении 6,86 млрд руб. приняли в августе 2025 года на совещании под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Заявку Дагестана одобрили среди десяти регионов в рамках программы инфраструктурных кредитов. Меликов подчеркнул, что проект решит проблемы для 70 тыс. жителей Избербаша и стимулирует новые инвестиции.

Параллельно в республике возводят девять объектов водоотведения с бюджетом 24,8 млрд руб., из которых 23,3 млрд руб. идут из федерального бюджета, а 1,5 млрд руб. — из республиканского. Эти сооружения обеспечат качественными коммунальными услугами 1,3 млн жителей. Ранее Дагестан получил 2,29 млрд руб. на обновление коммунальной инфраструктуры по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Станислав Маслаков