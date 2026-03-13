МИД России выразил протест послам Британии и Франции после удара по Брянску

13 марта МИД России вызвал послов Великобритании и Франции Найджела Кейси и Николя де Ривьера. Им был заявлен протест из-за недавнего ракетного обстрела Брянска. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Посол Великобритании в России Найджел Кейси Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
Посол Франции в России Николя де Ривьер Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

«В ходе демарша было указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, в результате которого погибли семь человек и более сорока получили ранения»,— указано в сообщении МИДа.

В ведомстве добавили, что «в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности».

По информации региональных властей, 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. Как уточнили в СКР, ракет было не менее восьми. Погибли семь человек, более 40 пострадали. Повреждено свыше 70 объектов инфраструктуры. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. 11 марта в Брянской области объявлено днем траура.

Анастасия Домбицкая