На Дону возбудили дело после столкновения двух теплоходов

В Ростовской области расследуется дело о столкновении двух теплоходов в Таганрогском заливе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на транспорте.

По данным следствия, 21 января текущего года в акватории залива столкнулись два грузовых теплохода. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). «В результате столкновения теплоходы получили повреждения, что повлекло причинение их собственникам материального ущерба в размере свыше 19 млн рублей»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева