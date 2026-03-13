На Ставрополье прокуратура проверит качество медпомощи в Новопавловске

Прокуратура проверит качество медицинской помощи в Новопавловске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Проверка началась после публикаций в средствах массовой информации о нарушениях в работе в ГБУЗ СК «Кировская районная больница» и проанализирует материально-техническое оснащение учреждения.

При выявлении нарушений надзорное ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Георгиевске прокуратура начала проверку районной больницы после публикаций о некачественном оказании медицинской помощи.

Константин Соловьев