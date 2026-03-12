В Георгиевске прокуратура проверит качество медпомощи в районной больнице

В Георгиевске прокуратура начала проверку районной больницы после публикаций о некачественном оказании медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках надзорных мероприятий правоохранители оценят качество медицинских услуг в ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» и изучат материально-техническую оснащенность учреждения.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Соблюдение прав жителей округа на охрану здоровья – на контроле надзорного ведомства», – говорится в сообщении.

Константин Соловьев