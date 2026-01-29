Новолипецкий меткомбинат требует от «Уральской стали» почти 600 млн рублей

АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (СГОК, Белгородская область, входит в группу НЛМК) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Уральская сталь». Общая сумма заявленных требований составляет 597,8 млн руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Фабрика окомкования концентрата Стойленского горно-обогатительного комбината (входит в Группу НЛМК).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фабрика окомкования концентрата Стойленского горно-обогатительного комбината (входит в Группу НЛМК).

СГОК требует взыскать 556,2 млн руб. задолженности по договору поставки от 15 апреля 2020 года, 41,7 млн руб. неустойки за нарушение сроков оплаты продукции с последующим начислением до дня фактического погашения долга, а также 3,46 млн руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Иск принят к производству 24 декабря, заседание назначено на 11 февраля. Подробности спора пока не раскрываются. Ранее компании не встречались в суде. В пресс-службе НЛМК воздержались от более подробных комментариев «Ъ-Черноземье» по сути дела.

АО «Стойленский ГОК» — одно из крупнейших предприятий России по добыче железной руды. По данным компании, дя комбината в общероссийском производстве железорудной продукции составляет 18%. СГОК выпускает железорудный концентрат и окатыши, основным потребителем которых является Новолипецкий металлургический комбинат — головная площадка группы НЛМК Владимира Лисина. Промышленные запасы руды оцениваются в 5 млрд т. Выручка предприятия в 2024 году составила 166 млрд руб., чистая прибыль — 86 млрд руб. По данным Rusprofile.ru, АО «Уральская сталь» основано в 2005 году и зарегистрировано в Новотроицке Оренбургской области. По собственным данным, один из ведущих поставщиков мостовых сталей российского рынка, штрипса, листового проката из высокопрочной, конструкционной, атмосферо-, коррозионностойкой и судостали, трубной, колесной и рельсовой литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Управление осуществляется через ООО УК «Уральская сталь», выполняющее функции управляющей организации с марта 2022 года. В 2024 году выручка АО «Уральская сталь» составила 153,7 млрд руб., что на 5% ниже показателя предыдущего года. Чистая прибыль сократилась более чем в семь раз — с 25,2 млрд до 3,4 млрд руб. В 2022 году владельцем АО стал «Загорский трубный завод» и его бенефициар Денис Сафин.

В октябре 2025 года в Арбитражный суд Белгородской области поступали иски к АО «Стойленский ГОК» со стороны московского ООО «Инженерные системы и сервис». Сумма заявленных требований — 100,7 млн руб. Заседания по ним отложены на 10 февраля.

Анна Швечикова