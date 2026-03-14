Кредиторов не умаслили

Компания «Велес-ойл», зарегистрированная в Каменске-Шахтинске Ростовской области, признана банкротом. Предприятие, выпускающее подсолнечное масло и жиры, задолжало кредиторам 192,3 млн руб. В отношении нее введено конкурсное производство, процедура продлится до 21 августа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / ru.freepik.com Фото: https: / ru.freepik.com

В отношении обанкротившегося ООО «Велес-ойл» из Каменска-Шахтинского Ростовской области введено конкурсное производство. Процедуру ввели на шесть месяцев — до 21 августа. Общая сумма требований составляет 192,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

По данным «СПАРК-Интерфакс», с марта по декабрь 2022 года предприятием владел и руководил индивидуальный предприниматель Михаил Бендиков. В октябре того же года он продал предприятие за 60 млн руб. Дмитрию Панину, который до настоящего времени являлся его директором. В мае 2023 года Михаил Бендиков заключил с «Велес-ойл» договор поручительства, по которому предприятие обязуется отвечать перед ним за своевременную уплату оговоренной суммы и исполнять иные обязательства по договору купли-продажи.

В январе 2024 года бывший владелец обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о солидарном взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами. Выяснилось, что ООО «Велес-ойл» вносит платежи с нарушениями и постоянными просрочками. На момент подачи заявления предприятие задолжало 15 млн руб. Суд требования удовлетворил и постановил взыскать с господина Панина и «Велес-ойл» сумму долга, а также 2,7 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Однако долг не был выплачен, и Михаил Бендиков обратился с заявлением о признании ООО «Велес-ойл» несостоятельным. 11 сентября 2025 года суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения, требования бывшего владельца было включено в реестр требований кредиторов. Туда же попали еще несколько организаций, которым задолжало предприятие. Самым крупным оказалось требование ООО «Бэста-Вита» (занимается оптовой торговлей кондитерскими изделиями). Перед ним у «Велес-Ойл» образовался долг в размере 125,3 млн руб.

ООО «Велес-ойл» было объявлено банкротом, по решению суда юрлицо будет ликвидировано, а конкурсный управляющий реализует имущество предприятия на торгах для того, чтобы произвести расчет с кредиторами. Редакции «Ъ-Ростов» не удалось получить комментарий конкурсного управляющего ООО «Велес-ойл» Евгения Михайлова по делу, поскольку его телефон был отключен.

Примечательно, что первый директор компании Виталий Сенников (был в должности с июня 2019 года по март 2022 года) был осужден за мошенничество с личным кредитом в государственном банке. По версии следствия, Сенников предоставил в АО «Россельхозбанк» заведомо недостоверные сведения об уровне своей зарплаты, а затем, чтобы не оплачивать кредит, подал заявление о признании его банкротом. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск, что позволило экс-руководителю ООО «Велес-Ойл» не выплачивать банку 2,3 млн руб.

Каменский районный суд Ростовской области приговорил фигуранта к одному году и четырем месяцам колонии общего режима. Позже Ростовский облсуд увеличил срок наказания до двух лет. Подсудимый признался в фальсификации сведений о доходах признался, но ущерб не возместил.

Мария Хоперская